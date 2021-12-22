Семейный подряд: стильные Осадчая и Горбунов показали первые кадры с "Голосу країни 2022"

Звездные ведущие позировали в обнимку в эффектных луках черного цвета. Осадчая примерила юбку в пол и оригинальный топ с открытыми плечами и глубоким декольте. Она дополнила образ ожерельем-чокером и макияжем с акцентом на глаза, а волосы красиво уложила за уши.

Горбунов предстал в черном костюме с жилеткой и темно-зеленом пиджаке.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали ведущими шоу "Голос країни 2022" (фото: instagram.com/kosadcha)

"Наша сімейна традиція - щороку розпочинаємо новий сезон Голосу країни. За шість спільних сезонів ми встигли народити двох синів, провести в павільйоні десятки знімальних годин та прослухати і підтримати майже тисячу учасників. Голос Країни 12 ви побачите вже в січні", - поделилась Катя.

В свою очередь, Юрий опубликовал пару кадров с женой и судьями нового сезона шоу - напомним, ними будут Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова и Надя Дорофеева.

"Зйомки 12 сезону "Голосу країни" набирають обертів!" - написал шоумен.

Осадчая и Горбунов в компании судей нового сезона "Голосу країни" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

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