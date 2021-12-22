RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сімейний підряд: Осадча і Горбунов показали перші кадри з "Голосу країни 2022"

Автор: Марина Настевич

Відома телеведуча Катя Осадча розповіла, що вже щосили йдуть зйомки нового сезону вокального шоу "Голос країни". Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони вже вшосте вестимуть проект - справжня сімейна традиція!

На своїх сторінках в Instagram Катя і Юра поділилися першими фото зі зйомок і похвалилися стильними нарядами.

Зіркові ведучі позували в обнімку в ефектних луках чорного кольору. Осадча приміряла спідницю в підлогу і оригінальний топ з відкритими плечима і глибоким декольте. Вона доповнила образ намистом-чокером і макіяжем з акцентом на очі, а волосся красиво поклала за вуха.

Горбунов постав у чорному костюмі з жилеткою і темно-зеленому піджаку.

Катя Осадча та Юрій Горбунов стали ведучими шоу "Голос країни 2022" (фото: instagram.com/kosadcha)

"Наша сімейна традиція - щороку розпочинаємо новий сезон Голосу країни. За шість спільних сезонів ми встигли народити двох синів, провести в павільйоні десятки знімальних годин та прослухати і підтримати майже тисячу учасників. Голос Країни 12 ви побачите вже в січні", - поділилася Катя.

У свою чергу, Юрій опублікував пару кадрів з дружиною і суддями нового сезону шоу - нагадаємо, ними будуть Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова і Надя Дорофєєва.

"Зйомки 12 сезону "Голосу країни" набирають обертів!" - написав шоумен.

Осадча і Горбунов в компанії суддів нового сезону "Голосу країни" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі почали ділитися враженнями в коментарях.

  • Найкрасивіші!!!
  • Класна ви парочка!
  • Чудово виглядаєте! Було дуже приємно спостерігати за вами
  • Без Тіни то не голос
  • Ви чудова пара, щастя вам
  • Які ж ви красиві
  • Ви - просто неймовірні!
  • А де Тіна Кароль, без неї це шоу перетворитися в балаган
  • Полякова зайва, знову кричати буде
  • Щось Наді з образом перемудрили...
  • Ви такі класні всі

Раніше ми писали, що Катя Осадча і Юрій Горбунов 19 грудня, в День святого Миколая хрестили свого молодшого сина Данила. На святі серед гостей були присутні Потап і Настя Каменських.

Читайте LITE в Google News
Катя ОсадчаЮрій Горбунов