Семейный праздник: Осадчая и Горбунов очаровали селфи по особому поводу

Катя и Юрий держат в руках букеты котиков – символ светлого праздника. На ведущей – объемное и теплое шерстяное трендовое черно-белое пальто в рубашечном стиле с геометрическим узором. Она дополнила образ контрастным темно-синим шарфом и надела удобные ботинки с рисунком в виде звездочек.

"Віднині за тиждень Великдень! Зі святом, з Вербною неділею! Злагоди, здоров’я та миру всім нам!" - подписала кадры Катя.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Вербное воскресенье посвятили иву (фото: instagram.com.kosadcha)

Юрий показал селфи с женой крупным планом на фоне стен одного из исторических столичных храмов. Также он поделился фото, на котором в классическом образе позирует с небольшим букетиком котиков.

"З Вербною неділею всіх! Від нині за тиждень Великдень!Добра всім нам, процвітання і миру!" - оставил пожелание для поклонников Юрий.

Юрий показалал счастливое селфи с женой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники ответили ведущим взаимностью и оставили для них самые теплые пожелания.