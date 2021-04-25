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Сімейне свято: Осадча і Горбунов зачарували селфі з особливого приводу

Автор: Lite

Катя Осадча тільки прилетіла з Туреччини, де успішно поєднувала роботу і відпочинок. Вона встигла записати спільне відео на пляжі з Олею Поляковою і завбачливо прикрила кругленький животик крислатим капелюхом. У Києві ведуча змінила легкі сукні та літні туніки на об'ємні пальто, а у Вербну неділю, яку в цьому році відзначають 25 квітня, відправилася з чоловіком Юрієм Горбуновим в храм.

На сторінці зіркової пари в Instagram з'явилися спільні фото біля Володимирського собору в самому центрі Києва.

Катя і Юрій тримають в руках букети котиків – символ світлого свята. На ведучій-об'ємне і тепле вовняне трендове чорно-біле пальто в сорочковому стилі з геометричним візерунком. Вона доповнила образ контрастним темно-синім шарфом і одягла зручні черевики з малюнком у вигляді зірочок.

"Віднині за тиждень Великдень! Зі святом, з Вербною неділею! Злагоди, здоров'я та миру всім нам!" - підписала кадри Катя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов у Вербну неділю присвятили вербу (фото: instagram. com. kosadcha)

Юрій показав селфі з дружиною крупним планом на тлі стін одного з історичних столичних храмів. Також він поділився фото, на якому в класичному образі позує з невеликим букетиком котиків.

"З Вербною неділею всіх! Від нині за тиждень Великдень!Добра всім нам, процвітання і миру!" - залишив побажання для шанувальників Юрій.

Юрій показав щасливе селфі з дружиною (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники відповіли ведучим взаємністю і залишили для них найтепліші побажання.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в легкій сукні показала прогулянку вздовж лінії моря. Вона викроїла час для відпочинку в Туреччині в перерві між зйомками.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов