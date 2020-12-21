Семья Софии Ротару "влипла" в скандал со снимком из Крыма

Сын Софии Ротару - Руслан Евдокимов угодил в скандал в сети. На этот раз сына знаменитой певицы обвинили в том, что он не указал геометку на опубликованном фото. Дело в том, что Руслан опубликовал в Instagram снимок из Крыма. На нем семья на яхте отдыхает на море. Но вот геолокацию сын артистки указать забыл.

"Это было прекрасное время и отдых. Еще мне очень нравится Сонечка, нырнувшая в воду в момент съемки", - подписал кадр Евдокимов.

Отметим, что на яхте развивается украинский флаг. В комментариях подписчики упрекнули Руслана, что все-таки надо указывать, что Крым - это Украина. На что сын Ротару ответил, что снимок сделан 10 лет назад. На палубе сидит София Михайловна, а ноги, торчащие из воды, принадлежат Софе-младшей (внучке певицы). Тогда она была еще подростком.

София Ротару с сыном и внучкой на яхте в Крыму (фото: instagram.com/rus_evdokimenko)

В комментариях некоторые россияне написали, что толку нет, что "Крым их".

Крым увы не наш! Отписываюсь, нельзя одной п **ой сидеть на двух стульях.

Очень хочется в Гурзуф!

Весёлый рыбак. И какое удачное попадание в кадр Софии-младшей.

Как бесит фраза "Крым наш!", что толку что он наш.

Какая красота! Как любила проводить там все отпуска!

Удивительная фотография!

Как мы ранее писали, София Ротару решила продать свою роскошную гостиницу "Вилла София" в Крыму. За отель на двенадцать номеров в Ялте артистка просит ни много ни мало - 25 млн евро.