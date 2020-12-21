Родина Софії Ротару "влипла" в скандал зі знімком з Криму

Син Софії Ротару - Руслан Євдокімов потрапив у скандал в мережі. На цей раз сина знаменитої співачки звинуватили в тому, що він не вказав геомітку на опублікованому фото. Річ у тому, що Руслан опублікував Instagram знімок з Криму. На ньому сім'я на яхті відпочиває на морі. Але ось геолокацію син артистки вказати забув.

"Це був прекрасний час і відпочинок. Ще мені дуже подобається Сонечка, яка пірнула у воду у воду в момент зйомки", - підписав кадр Євдокимов.

Зазначимо, що на яхті розвивається український прапор. В коментарях підписники дорікнули Руслану, що все-таки треба вказувати, що Крим - це Україна. На що син Ротару відповів, що знімок зроблено 10 років тому. На палубі сидить Софія Михайлівна, а ноги, що стирчать з води, належать Софі-молодшій (внучці співачки). Тоді вона була ще підлітком.

Софія Ротару з сином та онукою на яхті в Криму (фото: instagram.com/rus_evdokimenko)

В коментарях деякі росіяни написали, що сенсу немає, що "Крим їх".

Крим на жаль не наш! Відписуюся, не можна однією п **ою сидіти на двох стільцях.

Дуже хочеться в Гурзуф!

Веселий рибалка. І яке вдале попадання в кадр Софії-молодшої.

Як бісить фраза "Крим наш!", який сенс що він наш.

Яка краса! Як любила проводити там всі відпустки!

Дивовижна фотографія!

Як ми раніше писали, Софія Ротару вирішила продати свій розкішний готель "Вілла Софія" в Криму. За готель на дванадцять номерів в Ялті артистка просить ні багато ні мало - 25 млн євро.