Семья украинской певицы борется с коронавирусом: муж-миллионер в критическом состоянии

Певица Камалия и ее муж заболели коронавирусом. У супругов уже 18 день болезни, но состояние Захура (мужа певицы) ухудшилось. У него поражено 40% легких. Самая богатая украинская певица рассказала новые подробности об инфицировании семьи на своей Facebook-странице.

Артистка сообщила, что ее муж стал чувствовать себя намного хуже. У него температура, слабость и практически состояние обморока. Если так пойдет и дальше - его госпитализируют.

"Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую больницу., КТ показало до 40% поражения легких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна! Мой управляющий со вчерашнего дня в реанимации, в тяжелом состоянии под СИПАП маской. А няни уже вылечились. Завтра выписывают из больницы", - рассказала на видео Камалия.

Певица сообщила, что она очень волнуется, ее состояние нестабильно.

По словам Камалии, Захур постоянно отказывается от госпитализации. Его оставили дома при условии, что его самочувствие станет лучше до пятницы.

Отметим, что две няни ее детей уже выздоровели и чувствуют себя нормально.

В комментариях подписчики пожелали семье крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Как мы ранее писали, самая богатая певица Украины заболела коронавирусом.