Сім'я української співачки бореться з коронавірусом: чоловік-мільйонер у критичному стані

Співачка Камалія та її чоловік захворіли на коронавірус. У подружжя вже 18 день хвороби, але стан Захура (чоловіка співачки) погіршився. У нього уражено 40% легенів. Найбагатша українська співачка розповіла нові подробиці про інфікування сім'ї на своїй Facebook-сторінці.

Артистка повідомила, що її чоловік став відчувати себе набагато гірше. У нього температура, слабкість і практично стан непритомності. Якщо так піде і далі - його госпіталізують.

"Я дуже пригнічена! Захуру сьогодні стало гірше, їздили в Олександрівську лікарню., КТ показало до 40% ураження легень! Змінили антибіотики. Якщо не стане краще до п'ятниці, то госпіталізація неминуча! Мій керуючий з учорашнього дня в реанімації, в тяжкому стані під СИПАП маскою. А няні вже вилікувалися. Завтра виписують з лікарні", - розповіла на відео Камалія.

Співачка повідомила, що вона дуже хвилюється, її стан нестабільно.

За словами Камалії, Захур постійно відмовляється від госпіталізації. Його залишили вдома за умови, що його самопочуття стане краще до п'ятниці.

Відзначимо, що дві няні її дітей вже одужали і почувають себе нормально.

В коментарях підписники побажали родині міцного здоров'я та якнайскорішого одужання.

Як ми раніше писали, найбагатша співачка України захворіла на коронавірус.