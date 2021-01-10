Семья Виктора Павлика ждет пополнение: жена артиста показала новые фото

Виктор Павлик в скором времени снова станет отцом. Его 26-летняя жена Екатерина Репяхова опубликовала новые фотографии с музыкантом, на которых видно ее округлившийся животик.

На своей странице в Instagram девушка отметила, что у нее с 55-летним мужем начинается новый этап в жизни.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", - написала Екатерина под фотографиями.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

Поздравляю;

Рады за вас;

Счастье;

Класс. Приветствую. Пусть ангелы охраняют вашу любовь;

Поздравляю! Я догадывалась уже давно;

Поздравляю!!! Внимательные подписчики уже заметили раньше! Здоровья крепкого!!! Это огромнейшее счастье;

Это было ожидаемо;

Класс! Безумно рада! Любовь в отношениях получает вознаграждения!!! Берегите себя;

Напомним, 7 августа 2020 года умер средний ребенок Виктора Павлика - 21-летний Павел. Молодой человек несколько лет боролся с раком костей, а последние дни провел в хосписе.

Ранее Старший сын Виктора Павлика Александр рассказал про отношения с отцом, свои заработки, смерть брата Павла и о многом другом. Сейчас ему уже 36 лет, и он тоже музыкант, как и его отец.

Первое воспоминание об отце у Александра связано с тем, когда Виктор приехал к нему в школу. В то время мальчик учился в третьем классе.