Сім'я Віктора Павліка чекає поповнення: дружина артиста показала нові фото

Віктор Павлік незабаром знову стане батьком. Його 26-річна дружина Катерина Репяхова опублікувала нові фотографії з музикантом, на яких видно її кругленький животик.
На своїй сторінці в Instagram дівчина зазначила, що у неї з 55-річним чоловіком починається новий етап в житті.
Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов", - написала Катерина під фотографіями.
Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
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Нагадаємо, 7 серпня 2020 року померла середня дитина Віктора Павліка - 21-річний Павло. Молодий чоловік кілька років боровся з раком кісток, а останні дні провів у хоспісі.
Раніше Старший син Віктора Павліка Олександр розповів про стосунки з батьком, свої заробітки, смерть брата Павла і про багато що інше. Зараз йому вже 36 років, і він теж музикант, як і його батько.
Перший спогад про батька в Олександра пов'язаний з тим, коли Віктор приїхав до нього в школу. У той час хлопчик навчався у третьому класі.