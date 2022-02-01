Все серьезно: Кару Делевинь и Сиенну Миллер застали за страстными поцелуями

29-летнюю супермодель Кару Делевинь и 40-летнюю актрису Сиенну Миллер накануне застали за поцелуями. Предполагаемые возлюбленные не смогли сдержать чувств на вечеринке в Нью-Йорке, как сообщают зарубежные СМИ.

По признаниям инсайдера, Кара и Сиенна веселились в баре Temple в Нью-Йорке, танцевали и целовались, что стало подтверждением их романа, о котором заговорили на днях.

Правда, источник уточнил, что обе девушки вели себя очень развязно и с другими посетителями.

Кара Делевинь известна своей бисексуальностью (фото: instagram.com/caradelevingne)

"Это больше похоже на свободные отношения или роман на одну ночь. Сначала Сиенна целовалась с парнем за столиком, а потом с Карой", - говорит он.

Напомним, Кара до этого встречалась с актрисой Эшли Бенсон, а также откровенно рассказывала о своей бисексуальности. А Сиенна прославилась громким романом с Джудом Лоу.