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Все серйозно: Кару Делевінь і Сієнну Міллер застали за пристрасними поцілунками

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Вівторок 01 лютого 2022 11:31
Все серйозно: Кару Делевінь і Сієнну Міллер застали за пристрасними поцілунками Кара Делевінь і Сієнна Міллер (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

29-річну супермодель Кару Делевінь і 40-річну актрису Сієнну Міллер напередодні застали за поцілунками. Передбачувані кохані не змогли стримати почуттів на вечірці в Нью-Йорку, як повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Як розповів інсайдер, Кара і Сієнна веселилися в барі Temple в Нью-Йорку, танцювали і цілувалися, що стало підтвердженням їхнього роману, про який заговорили днями.

Правда, джерело уточнило, що обидві дівчини поводилися дуже розв'язно і з іншими відвідувачами.

Все серйозно: Кару Делевінь і Сієнну Міллер застали за пристрасними поцілункамиКара Делевінь відома своєю бісексуальністю (фото: instagram.com/caradelevingne)

"Це більше схоже на вільні відносини або роман на одну ніч. Спочатку Сієнна цілувалася з хлопцем за столиком, а потім з Карою", - говорить він.

Нагадаємо, Кара до цього зустрічалася з актрисою Ешлі Бенсон, а також відверто розповідала про свою бісексуальність. А Сієнна прославилася гучним романом з Джудом Лоу.

Раніше Емма Робертс розповіла, що задоволена життям, незважаючи на розлучення.

Днями стало відомо, що Ріанна вагітна первістком.

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