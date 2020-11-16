Сергей Мельник прокомментировал свой вылет из "Танцев со звездами"

Сергей Мельник дошел до четвертьфинала "Танцев со звездами 2020", но дальше в полуфинал пройти не смог, и покинул шоу вместе со своей партнершей по танцам Аделиной Дели. Футболист и бывший участник "Холостяка" прокомментировал свой вылет из проекта.

Мельник отметил, что для него шоу прошло очень хорошо, и он каждому участнику сказал на прощание много слов. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

"По отношению ко всем испытываю добрые чувства и безграничное уважение, вы стали мне как родные!" - отметил спортсмен.

Юрий Горбунов с участниками четвертьфинала "Танцев со звездами" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Он также подчеркнул, что участники проекта невероятные трудяги, и теперь у них есть друг в Одессе. Мельник также не забыл о своей партнерше Аделине Дели, которая была с ним на пути к победе и во время сложных испытаний.

"Аделина Дели - партнерша, которая всегда была рядом и в самый̆ нужный̆ момент могла подставить хрупкое женское плечо и протянуть руку помощи, вновь вселить в тебя веру и сделать из тебя победителя. Ведь победа - это не всегда быть первым, победа - это быть лучше, чем был!" - написал Мельник.

Напомним, пользователи сети раскритиковали "Танцы со звездами" за вылет из четвертьфинала Сергея Мельника. Негодование украинцев вызвал совместный номер Сергея, Аделины Дели и примы балерины Екатерины Кухар.

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