Сергій Мельник прокоментував свій виліт з "Танців з зірками"

Сергій Мельник дійшов до чвертьфіналу "Танців з зірками 2020", але далі пройти в півфінал не зміг, і покинув шоу разом зі своєю партнеркою по танцях Аделіною Делі. Футболіст і колишній учасник "Холостяка" прокоментував свій виліт із проєкту.

Мельник зазначив, що для нього шоу пройшло дуже добре, і він кожному учаснику сказав на прощання багато слів. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

"Стосовно всіх відчуваю добрі почуття і безмежну повагу, ви стали мені як рідні!" - зазначив спортсмен.

Юрій Горбунов з учасниками чвертьфіналу "Танців з зірками" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Він також підкреслив, що учасники проєкту неймовірні трудяги, і тепер у них є друг в Одесі. Мельник також не забув про свою партнерку Аделіну Делі, яка була з ним на шляху до перемоги і під час складних випробувань.

"Аделіна Делі - партнерка, яка завжди була поруч і в самий потрібний момент могла підставити крихке жіноче плече і протягнути руку допомоги, знову вселити в тебе віру і зробити з тебе переможця. Адже перемога - це не завжди бути першим, перемога - це бути краще, ніж був!" - написав Мельник.

Нагадаємо, користувачі мережі розкритикували "Танці з зірками" за виліт з чвертьфіналу Сергія Мельника. Обурення українців викликав спільний номер Сергія, Аделіни Делі і прими балерини Катерини Кухар.

Ми також писали про те, що Надію Мейхер рознесли за вульгарність на "Танцях з зірками" після її виступу на чвертьфіналі.