Сергей Мельник решил забрать кубок у победителей "Танцев со звездами"

Украинский футболист Сергей Мельник показал неожиданные фото
Сергей Мельник опубликовал фото с кубком победителей "Танцев со звездами". Бывший участник проекта предположил, что он тоже достоин главного атрибута проекта, раз уж кубок переходит из рук в руки.
Впервые на проекте сразу две победительницы - Санта Димопулос и Юлия Санина. Позже, Санина предложила выставить кубки на благотворительный аукцион, а вырученные средства отдать на помощь детям.
"Ну раз уж кубок в этом году такой̆ живой̆ и переходной̆, то там и до 3-4 места тоже недалеко. Малый̆ КиВиН в золотом нашел своего хозяина. Аделина Дели у нас есть повод отпраздновать пока никто не видит", - написал Мельник на своей странице в Instagram.
Сергей Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)
Поклонники спортсмена поддержали намерения Сергея. Они также отметили, что именно он должен был стать победителем шоу.
Напомним, Сергей Мельник прокомментировал свой вылет из "Танцев со звездами".
Ранее пользователи сети раскритиковали "Танцы со звездами" за вылет из четвертьфинала Сергея Мельника.