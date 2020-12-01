Сергій Мельник вирішив забрати кубок переможців "Танців з зірками"

Сергій Мельник опублікував фото з кубком переможців "Танців з зірками". Колишній учасник проєкту припустив, що він теж гідний головного атрибуту проєкту, раз вже кубок переходить з рук у руки.

Вперше на проєкті відразу дві переможниці - Санта Дімопулос і Юлія Саніна. Пізніше, Саніна запропонувала виставити кубки на благодійний аукціон, а вторговані кошти віддати на допомогу дітям.

"Ну раз вже кубок у цьому році такий живий і перехідний, то там і до 3-4 місця теж недалеко. Малий КіВіН в золотому знайшов свого господаря. Аделіна Делі у нас є привід відсвяткувати поки ніхто не бачить", - написав Мельник на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)

Шанувальники спортсмена підтримали наміри Сергія. Вони також зазначили, що саме він повинен був стати переможцем шоу.

От краще б ви його забрали з Аделіною;

Він ваш, Сергій!!!!! Ви найкращий серед чоловіків!!! І ви по праву його варті!!!!

Ви з Делі зробили цей сезон. Фінал не вразив, не додивилася, заснула;

Ех, шкода, що не перемогли!!! Так вболівала за вас;

Коли ви з Аделіною пішли, я більше шоу не дивилася;

Крутий, тобі йде;

Краще б ви його забрали. Ви теж навчилися танцювати з нуля і дуже красиво танцювали, і були гідні фіналу кубка переможця;

Ви молодець. Ви найкращий серед чоловіків.

Нагадаємо, Сергій Мельник прокоментував свій виліт з "Танців з зірками".

Раніше користувачі мережі розкритикували "Танці з зірками" за виліт з чвертьфіналу Сергія Мельника.