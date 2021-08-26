В сеть "слили" имена участников Холостячки 2: кто они и откуда (фото)

Уже 17 сентября на телеканале СТБ стартует 2 сезон долгожданного романтического шоу "Холостячка". Главной героиней нового сезона станет певица Злата Огневич. которая будет выбирать среди самых успешных и завидных мужчин Украины.
Имена первых 4-х участников мы уже раскрыли. Теперь время огласить и остальных женихов Холостячки.
"Впервые я так сильно жду осени. Скоро мы вместе будем плакать и смеяться, переживать, восхищаться и смотреть, как разгорается огонь в моем сердце! Все, как в проморолике сезона: спящая пустыня превращается в цветущий сад", - не удержалась Злата. Глядя на мужчин, которые окружали ее все это время, не удивительно!
Дмитрий Шевченко, директор клининговой компании, 38 лет (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Васко Младенов, теннисист, 32 года (фото: instagram.com/vaskomladenov)
Александра Борзенко, начальник патрульной полиции, 30 лет (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)
Сергей Асафатов, музыкант, 35 лет (фото: instagram.com/asafatov_official)
Ранее мы писали, что первая Холостячка - Ксения Мишина - помирилась со своим избранником Александром Эллертом.