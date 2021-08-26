У Мережу "злили" імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)

Вже 17 вересня на телеканалі СТБ стартує 2 сезон довгоочікуваного романтичного шоу "Холостячка". Головною героїнею нового сезону стане співачка Злата Огневич. яка обиратиме серед найуспішніших та найзавидніших чоловіків України.
Імена перших 4-х учасників ми вже розкрили. Тепер час оголосити і інших женихів Холостячки.
"Вперше я так сильно чекаю осені. Скоро ми разом будемо плакати і сміятися, переживати, захоплюватися і дивитися, як розгорається вогонь в моєму серці! Все, як у проморолику сезону: спляча пустеля перетворюється на квітучий сад", - не втрималася Злата. Дивлячись на чоловіків, які оточували її весь цей час, не дивно!
Дмитро Шевченко, директор клінінгової компанії, 38 років (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Васко Младенов, тенісист, 32 роки (фото: instagram.com/vaskomladenov)
Олександра Борзенко, начальник патрульної поліції, 30 років (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)
Сергій Асафатов, музикант, 35 років (фото: instagram.com/asafatov_official)
Раніше ми писали, що перша Холостячка - Ксенія Мішина - помирилася зі своїм обранцем Олександром Еллертом.