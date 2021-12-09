В сети показали уникальное видео с маленьким кривляющимся принцем Гарри

В начале ролика маленький принц Гарри едет в машине. При этом мальчик, который всегда отличался непростым характером, кривляется и показывает в камеру язык. А после, одетый в забавный костюм эльфа - красные колготки, шапку, а также зеленую распашонку - весело шагает по улице.

Забавный ролик уже набирает популярность в сети. Поклонники королевской семьи ставят ему лайки и делают ретвиты. Что ж, это действительно мило!

Также смотрите, как Диана Спенсер в том же 1987 году перед 25 декабря навещала больных детей в больнице на Грейт-Ормонд-стрит и дарила им рождественские подарки.

Отметим, что на днях в Twitter опубликовали видео, на котором запечатлен последний совместный выход в свет принцессы Дианы и принца Чарльза перед расставанием. В 1992 году пара вместе посетила Королевское эстрадное представление.