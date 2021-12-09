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У мережі показали унікальне відео з маленьким принцом Гаррі, що кривляється

Автор: RBC.UA

Принц Гаррі знову став об'єктом загальної уваги. Цього разу завдяки своєму вмінню виділитися з дитинства, а також безсумнівному артистизму.

У мережу потрапило архівне відео 1987-го року, на якому від відображений напередодні дитячої різдвяної вистави.

На початку ролика маленький принц Гаррі їде в машині. При цьому хлопчик, який завжди відрізнявся непростим характером, кривляється і показує в камеру язика. А після, одягнений в кумедний костюм ельфа - червоні колготки, шапку, а також зелену сорочечку - весело крокує по вулиці.

Кумедний ролик вже набирає популярність в мережі. Шанувальники королівської сім'ї ставлять йому лайки і роблять ретвіти. Що ж, це дійсно мило!

Також дивіться, як Діана Спенсер в тому ж 1987 році перед 25 грудня відвідувала хворих дітей в лікарні на Грейт-Ормонд-стріт і дарувала їм різдвяні подарунки.

Відзначимо, що днями в Twitter опублікували відео, на якому зображений останній спільний вихід у світ принцеси Діани і принца Чарльза перед розставанням. У 1992 році пара разом відвідала Королівську естрадну виставу.

Читайте також факти про фільм "Спенсер", які точно змусять вас зануритися в таємниці принцеси Діани.

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Принц ГарріПринцеса Діана