UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье

Автор: Ольга Турчаникова

Исполнительница роли Харли Квинн Марго Робби – личность скрытная. Поэтому любое новое фото с актрисой вызывает бурю эмоций у фанатов. А тем более – свадебное.

Снимок Марго Робби в подвенечном платье опубликовал в Instagram художник по костюмам "Отряда самоубийц" Оуэн Торнтон. Как признался стилист, этот образ не вошел в финальную версию фильма Дэвида Эйра.

"Харли Квинн играет единственная и неповторимая Марго Робби. Харли была в свадебном платье во время съемок в Лос-Анджелесе, и было забавно добавить на него традиционные красные и синие цвета", – подписал фото Торнтон.

Художник также добавил, что в первоначальной версии "Отряда самоубийц" 2016-го года "таится множество секретов". Один из них – Харли Квинн в образе невесты.

Издание We Got It Covered предполагает, что в этой сцене Харли Квинн должна была связать себя узами брака с Джокером (которого сыграл Джаред Лето).

Напомним, ранее Марго Робби подозревали в романе с Брэдом Питтом.

Также мы писали про образ Марго Робби для показа Chanel Couture.

Читайте LITE в Google News
Брэд ПиттШоу-бизнес