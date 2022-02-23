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У мережі з'явилося загадкове фото Марго Роббі у весільній сукні

Автор: Ольга Турчанікова

Виконавиця ролі Харлі Квінн Марго Роббі – особистість скритна. Тому будь-яке нове фото з актрисою викликає бурю емоцій у фанатів. А тим більше – весільне.

Знімок Марго Роббі в вінчальній сукні опублікував в Instagram художник по костюмах "Загону самогубців" Оуен Торнтон. Як зізнався стиліст, цей образ не увійшов у фінальну версію фільму Девіда Ейра.

"Харлі Квінн грає єдина і неповторна Марго Роббі. Харлі була у весільній сукні під час зйомок в Лос-Анджелесі, і було кумедно додати на неї традиційні червоні і сині кольори", – підписав фото Торнтон.

Художник також додав, що в первісній версії "Загону самогубців" 2016-го року "криєтьсябезліч секретів". Один з них – Харлі Квінн в образі нареченої.

Видання We Got It Covered припускає, що в цій сцені Харлі Квінн повинна була зв'язати себе узами шлюбу з Джокером (якого зіграв Джаред Лето).

Нагадаємо, раніше Марго Роббі підозрювали в романі з Бредом Піттом.

Також ми писали про образ Марго Роббі для показу Chanel Couture.

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