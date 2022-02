У мережі з'явилося загадкове фото Марго Роббі у весільній сукні

"Харлі Квінн грає єдина і неповторна Марго Роббі. Харлі була у весільній сукні під час зйомок в Лос-Анджелесі, і було кумедно додати на неї традиційні червоні і сині кольори", – підписав фото Торнтон.

Художник також додав, що в первісній версії "Загону самогубців" 2016-го року "криєтьсябезліч секретів". Один з них – Харлі Квінн в образі нареченої.

Видання We Got It Covered припускає, що в цій сцені Харлі Квінн повинна була зв'язати себе узами шлюбу з Джокером (якого зіграв Джаред Лето).