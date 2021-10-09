Вот так сейчас выглядит Йоко Оно - жена Джона Леннона, которому сегодня было бы 81

Йоко Оно - личность противоречивая и сложная. Художница из аристократической семьи старше на 7 лет, которая преследовала гениального музыканта, буквально женив на себе. Но с другой стороны, превратившая его в нового человека и вдохнувшая в его творчество новую жизнь. Йоко Оно и Джон Леннон прожили вместе 12 лет, и несмотря на многочисленные скандалы, весьма счастливых. Сам Джон Леннон считал встречу с ней судьбоносной и буквально не мог надолго оставаться без жены.

"Это был человек, с которым я мог договориться или разругаться, как со старым приятелем, но с ней я мог ещё заняться любовью. Человек, который мог погладить меня по голове, когда я уставал, болел или впадал в депрессию. Человек, который мог заменить мне мать. Это было так, будто я выиграл большой приз", - говорил Леннон.

Джон Леннон и Йоко Оно (фото: instagram.com/yokoono)

Сегодня Йоко Оно 88, она все такая же энергичная и эксцентричная. Женщина активно ведет свой Instagram, где рассуждает о жизни и порой вспоминает яркие моменты из прошлого. Демонстрирует свои картины, детские фото и лозунги. В свои годы вдова легендарного музыканта все так же влюблена в жизнь и не устает ею восхищаться. Предлагаем полюбоваться современными фото Йоко Оно.

Йоко Оно сегодня (фото: instagram.com/yokoono)