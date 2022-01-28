UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красота

Автор: RBC.UA

Шарлиз Терон – редкий гость на просторах Instagram, и уж тем более редко она публикует там фото из личного архива. В основном в блоге знаменитости можно найти кадры со съемок или модных рекламных кампаний.

Но на днях у звезды появился особенный повод показать миру маму: 27-го января женщина отпраздновала день рождения.

В честь этого особенного события Терон опубликовала несколько снимков с мамой, которую зовут Герда. И одно из фото привлекло особенно много внимания. Дело в том, что мама звезды предстала вместе с детьми своей оскароносной дочери: Джексоном и Августой. Снимков в ними крайне мало на странице Терон.

Шарлиз с мамой и детьми (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела поделиться этими фото со всеми вами, потому что все, кто знают ее лично, прекрасно понимают, что это значит – греться в лучах ее солнца. Она являет собой настоящую жизнь. Она смеется громче, чем кто-либо, кого я встречала в жизни. А еще она отличная теннисистка/гольфистка/туристка и просто прекрасный собеседник", – написала Шарлиз.

Фанаты присоединились к поздравлениям, признав, что Герда действительно "лучшая" и "уникальная". "Я вижу, откуда у тебя твоя внешность", – также отметили они.

Напомним, ранее Мэттью Макконахи показал редкое фото с 90-летней мамой, чем просто покорил сеть.

Также читайте правду о романе Брэда Питта с Люкке Ли, которую рассказал инсайдер: вместе или нет?

Читайте LITE в Google News
Шарлиз ТеронШоу-бизнес