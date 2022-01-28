Шарлиз Терон показала редкие семейные фото с детьми и мамой: вот откуда уникальная красота

В честь этого особенного события Терон опубликовала несколько снимков с мамой, которую зовут Герда. И одно из фото привлекло особенно много внимания. Дело в том, что мама звезды предстала вместе с детьми своей оскароносной дочери: Джексоном и Августой. Снимков в ними крайне мало на странице Терон.

Шарлиз с мамой и детьми (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела поделиться этими фото со всеми вами, потому что все, кто знают ее лично, прекрасно понимают, что это значит – греться в лучах ее солнца. Она являет собой настоящую жизнь. Она смеется громче, чем кто-либо, кого я встречала в жизни. А еще она отличная теннисистка/гольфистка/туристка и просто прекрасный собеседник", – написала Шарлиз.

Фанаты присоединились к поздравлениям, признав, что Герда действительно "лучшая" и "уникальная". "Я вижу, откуда у тебя твоя внешность", – также отметили они.