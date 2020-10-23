Шикарная: 15-летняя дочь Поляковой вдохновила фанатов дерзким осенним луком

Оля Полякова, несмотря на недавний скандал с ее концертом в Харькове, продолжает зазывать поклонников на грандиозное шоу, запланированное во Дворце спорта в Киеве в конце октября, чес спровоцировала новый скандал. А ее дочь,15-летняя Маша Полякова, пока что просто вдохновляет сеть: девушка запостила фото в свежем осеннем луке на страничке своего Instagram.

Судя по снимку, Маша готова к холодам, девушка позирует в свитшоте с принтом, бейсболке под капюшоном и трендовом широкополом пальто, широкие штаны и стильные кроссовки дополняют образ.

Маша Полякова к холодам готова (instagram.com/mashapolyakova/)

"Ну как вам холода?", - спросила Маша у своих фолловеров.

"Классно, обожаю холод", "Шикарная", "Крутая", "Фотка огонь", "Фоточка супер", - написали в комментария Маше.

Напомним, что Маша не скрывает свою личную жизнь – она встречается с молодым человеком по имени Андрей и переодически будоражит сеть общими фото с любимым. По словам Королевы ночи, парочка сошлась еще в период самоизоляции на карантине, весной. Сама же Суперблондинка пока не слишком серьезно относится к выбору дочери и считает, что это всего лишь юношеское увлечение, поэтому бойфренда Маши пока в потенциальные зяти не записывает.