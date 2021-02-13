UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шикарная: Надя Дорофеева в боди телесного цвета покорила фанатов красотой (видео)

Автор: Lite

Певица и наставница в новом сезоне "Голосу країни" Надя Дорофеева в очередной раз покорила своих фанатов красотой.

Певица показала, как позирует для рекламной кампании в своем Instagram.

Популярные новости
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес 12 февраля 2021
Принцесса Евгения рада, что ее новорожденный сын не получит титула: может обернуться проклятием 10 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого 07 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021 09 февраля 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
42-летняя Василиса Фролова оголилась для беременной фотосессии на 9-м месяце 11 февраля 2021

Дорофеева в боди телесного цвета и джинсах с высокой посадкой позирует перед камерой просто на полу, на белом ковре с длинным ворсом.

В качестве подписи Надя выбрала одно емкое слово: "Posing", - лаконично написала Дорофеева.

Надя выглядит расслабленной и счастливой, что сразу же подметили ее поклонники. Они поздравили ее с первым концертом и напомнили, что очень ждут новый альбом певицы.

Надя Дорофеева (видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Надю тут же "завалили" комплиментами и назвали самой прекрасной судьей в ее новом проекте.

  • Я б сказала - суперпозінг
  • Ви прекрасна і найчуттєвіша суддя "Голосу країни"
  • DOROFEEVA вчера горела на первом сольном концерте!
  • Позировать так красиво нельзя, аж глаза слепит

Напомним, что Надя Дорофеева показала, как нужно одеваться на яркую зимнюю прогулку: максимум цвета!

Также смотрите, как Надя с мужем Дантесом отдохнули на Бали: нереальная красота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецНадя ДорофееваГолос країни
Читайте также
Нереально красивая пара: Алина Гросу представила долгожданный дуэт с любимым
Надя Дорофеева в соблазнительном корсете подчеркнула волнительные изгибы: просто бомбическая
Прогноз погоды