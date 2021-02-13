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Шикарна: Надя Дорофєєва в боді тілесного кольору підкорила фанатів красою (відео)

Автор: Lite

Співачка і наставниця у новому сезоні "Голосу країни" Надя Дорофєєва вкотре підкорила своїх фанатів красою.

Співачка показала, як позує для рекламної кампанії в своєму Instagram.

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Дорофєєва в боді тілесного кольору і джинсах з високою посадкою позує перед камерою просто на підлозі, на білому килимі з довгим ворсом.

В якості підпису Надя вибрала одне ємне слово: "Posing", - лаконічно написала Дорофєєва.

Надя виглядає спокійною і щасливою, що зразу ж помітили її шанувальники. Вони привітали її з першим концертом і нагадали, що дуже чекають новий альбом співачки.

Надя Дорофєєва (відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Надю тут же "завалили" компліментами і назвали найгарнішою суддею в її новому проекті.

  • Я б сказала - суперпозінг
  • Ви прекрасна і найчуттєвіша суддя "Голосу країни"
  • DOROFEEVA вчора горіла на першому сольному концерті!
  • Позувати так красиво не можна, аж очі сліпить

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала, як слід одягатися на яскраву зимову прогулянку: максимум кольору!

Також дивіться, як Надя з чоловіком Дантесом відпочили на Балі: нереальна краса.

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Новини України певецНадя ДорофеєваГолос країни
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