Шикарная пара: Лилия Ребрик с мужем "выгуляли" стильные наряды на красной дорожке

Лилия появилась перед камерами в оригинальном белом платье с объемными оборками по всей длине наряда. Она дополнила аутфит бирюзовыми туфлями-лодочками на шпильке. Красиво уложенные волосы, нежный макияж и серьги-висюльки завершали эффектный лук.

Супруг ведущей был в черных брюках и белой рубашке.

Пара позировала в обнимку на красной дорожке и счастливо улыбалась.

"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!" - отметила Ребрик.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий позировали в обнимку на красной дорожке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях звездной парочке оставили много теплых слов и комплиментов.