Шикарна пара: Лілія Ребрик з чоловіком "вигуляли" стильні вбрання на червоній доріжці

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким вийшли в світ і пройшлися по червоній доріжці в стильних нарядах. Зіркова пара з'явилася на презентації нового сезону каналу "Україна".
Ефектними фото з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Лілія з'явилася перед камерами в оригінальній білій сукні з об'ємними оборками по всій довжині вбрання. Вона доповнила аутфіт бірюзовими туфлями-човниками на шпильці. Красиво укладене волосся, ніжний макіяж і сережки-висульки завершували ефектний лук.
Чоловік ведучої був у чорних брюках і білій сорочці.
Пара позувала в обнімку на червоній доріжці і щасливо посміхалася.
"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!"- зазначила Ребрик.
Лілія Ребрик та Андрій Дикий позували в обнімку на червоній доріжці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
У коментарях зірковій парочці залишили багато теплих слів і компліментів.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками у сукні-вишиванці на даху будівлі.