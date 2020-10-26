Шикарная даже без ретуши: Анита Луценко поделилась откровенным фото в бассейне

Тренер устроила опрос между своими подписчиками

Известная фитнес-тренер Анита Луценко высказалась про бодипозитив и свое отношение к нему. Также эксперт рассказала о роли государства в борьбе с лишним весом, высказав, что считает, что государство должно информировать о вреде, о правилах здорового питания, например, в школах, помогать людям справляться с гиподинамией и набором веса на государственном уровне.

А на этот раз тренер устроила опрос на своей страничке Instagram, попросив проголосовать, какое из фото фолловерам больше нравится: первое - неотретушированное, а второе - отретушированное.

Анита Луценко - за натуральную красоту (фото: instagram.com/anitasporty/)

"Я за фото без ретуши, а подруги - любительницы фотошопа, они за. Вам как больше?", - спросила звезда.

Фолловеры заверили, что обе фото - шикарные, а еще больше они заценили фигуру своего кумира.

Напомним, что недавно Анита Луценко рассказала подписчикам, что идеальная форма достигается не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками. Тренер также "вывела формулу", как сделать так, чтобы вес двигался в минус. Анита отправилась на несколько дней в Египет – и, как оказалось, на шведском столе не так уж много еды, так что похудение гарантировано, заверила знаменитость.