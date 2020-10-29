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Полуобнаженная в шикарной ванной: Ксения Мишина показала, как расслабляться в конце рабочего дня

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 13:31
Полуобнаженная в шикарной ванной: Ксения Мишина показала, как расслабляться в конце рабочего дня Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua/)
Автор: Lite

Холостячка показала, как надо расслабляться

Украинская актриса и победительница одного из сезонов "Танцев со звездами" Ксения Мишина стала главной героиней шоу "Холостячка". В первом выпуске шоу девушка знакомилась с 16 претендентами на ее сердце. После церемонии роз участников осталось только 11 мужчин. С ними Мишиной пришлось сходить на свидание. Актриса уже поделилась деталями второго выпуска "Холостячки" и выбрала лучшее свидание.

Видимо, от такого внимания со стороны не только претендентов на сердце красавицы, но и со стороны камер и поклонников в Instagram Ксения немного устала. Но это не страшно, ведь Мишина знает верный способ расслабиться - в сторис своего микроблога "холостячка" запостила снимок в шикарной ванной и написала: "Ура, этот съемочный день окончен, время делать домашнее spa".

Полуобнаженная в шикарной ванной: Ксения Мишина показала, как расслабляться в конце рабочего дняКсения Мишина: работа - работой, а spa - по расписанию (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Напомним, что Ксения Мишина не так давно поблагодарила поклонников в своем аккаунте, по признанию актрисы, благодаря им они никогда не чувствует себя одинокой. А еще Ксения делится с фанатами шикарными луками, так Мишина запостила снимок, на котором она сидит на круглом пуфе возле красивого цветка в трендовом белом брючном костюме. Образ дополнили стильные черные туфли с острым носком и аксессуары: белые серьги и наручные часы.

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