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Самая красивая холостячка: Ксения Мишина демонстрирует стройные ножки в стильном костюме

Новина українською → Среда 28 октября 2020 14:45
Самая красивая холостячка: Ксения Мишина демонстрирует стройные ножки в стильном костюме Ксения Мишина (www.instagram.com/misha.k.ua/)
Автор: Lite

Актриса позирует в стильном костюме

Ксения Мишина, которая будет выбирать себе возлюбленного из 16 претендентов на ее сердце в шоу "Холостячка", рассказала, что думает по поводу мужчин проекта. Каждый из них уже в первом выпуске пытался удивить знаменитость и тронуть ее сердце.

На этот раз актриса в своем Instagram не стала откровенничать о личном, а просто продемонстрировала шикарную фигуру. Ксения запостила снимок, на котором она сидит на круглом пуфе возле красивого цветка в трендовом белом брючном костюме. Образ дополнили стильные черные туфли с острым носком и аксессуары: белые серьги и наручные часы.

Самая красивая холостячка: Ксения Мишина демонстрирует стройные ножки в стильном костюмеКсения Мишина благодарна фанатам за любовь (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

"Любимые мои!.. Как же я вам благодарна! Как много всего прекрасного пришло в мою жизнь с появлением и ростом моей страницы! А самое главное: я никогда не чувствую себя одиноко, вы даете мне такое количество поддержки, принятия и веры, которого в моей жизни не было никогда!

Столько теплых слов, комплиментов и вашего внимания в моем директе всегда! А ведь внимание - это самая ценная энергия в этом мире!

Для вас я хочу быть еще лучше, профессиональнее и успешнее. Я уверена, что все хорошее, что мы замечаем в других, все, чем восхищаемся, мы привлекаем в свою жизнь, все, что вы так высоко оцениваете во мне, все это появляется и в вашей жизни!", - растрогалась Ксения от внимания фанатов.

"Вы - самая красивая холостячка", "Самая шикарная", "Вы очень красивая", - прокомментировали снимок фанаты Мишиной.

Напомним, что Ксения Мишина откровенно высказалась об участии в шоу "Холостячка".

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