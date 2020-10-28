ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

О таком свидании мечтает каждая: Ксения Мишина намекнула на своего фаворита в "Холостячке"

Новина українською → Среда 28 октября 2020 16:55
О таком свидании мечтает каждая: Ксения Мишина намекнула на своего фаворита в "Холостячке" Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Анна Киселева

Главная героиня шоу "Холостячка" призналась, что первое свидание стало лучшим на проекте

Украинская актриса и победительница одного из сезонов "Танцев со звездами" Ксения Мишина стала еще и главной героиней шоу "Холостячка". В первом выпуске шоу, который вышел на канале "СТБ" в прошедшую пятницу, девушка знакомилась с 16 претендентами на ее сердце. После церемонии роз участников осталось только 11 мужчин. С ними Мишиной пришлось сходить на свидание. В своем Instagram актриса уже поделилась деталями второго выпуска "Холостячки" и выбрала лучшее свидание.

Второй эфир шоу "Холостячка" выйдет уже 30 октября. На новой неделе участники придумали множество идей для свиданий, но Ксения Мишина смогла выбрать только несколько. Самым запоминающимся стало первое свидание.

Героиня реалити показала в Instagram фрагмент самой запомнившейся ей встречи. Подробностей актриса раскрывать не стала, но заинтриговала зрителей впечатлениями.

"Могу с уверенностью сказать - оно было потрясающим. О таком свидании точно мечтает каждая девочка", - написала Мишина.

О таком свидании мечтает каждая: Ксения Мишина намекнула на своего фаворита в &quot;Холостячке&quot;

Ксения Мишина на первом свидании на проекте "Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Стоит отметить, что ранее Ксения Мишина высказалась о знакомстве с претендентами в шоу "Холостячка". Она рассказала, что чувствовала во время встреч.

Также LITE сообщало, что ранее актриса продемонстрировала интересный образ в бежевом костюме.

Из подробностей первого эфира шоу "Холостячка" мы сообщали, что один из мужчин совершил странный поступок во время встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу шоу Ксения Мишина Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного