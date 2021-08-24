Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в "Светской жизни"

Наталья взяла интервью у гостей церемонии награждения государственной награды "Национальная легенда украинской музыки". Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце и закончилась большим концертом.

Артистка опубликовала серию снимков, на которых запечатлена со звездными гостями - Софией Ротару, Андреем Шевченко, Дмитрием Гордоном, Стасом Бокланом, Ириной Билык и Кэтрин Винник.

Наталья Могилевская стала новой ведущей "Светской жизни" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Еще раз поздравляю Катю с рождением сына и встречаемся завтра все на стадионе", - написала под фото Могилевская, дав знать таким образом, что она также будет работать и на большом концерте ко Дню независимости Украины.

Певица также показала свой наряд для первого мероприятия - белое вечернее платье в пол с небольшим шлейфом, которое она дополнила оригинальным синим пиджаком с узорами и одним рукавом. Завершают лук серебристые туфли-лодочки на шпильке, красивая укладка и макияж с акцентом на глаза.

"Как Вам новая ведущая Светской жизни?" - поинтересовалась Наталья.

Наталья Могилевская похвасталась роскошным образом в роли ведущей (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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