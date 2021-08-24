UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в "Светской жизни"

Автор: Марина Настевич

Известная украинская певица Наталья Могилевская на время стала ведущей популярной программы "Светская жизнь". Она заменила ведущую Екатерину Осадчую, которая сейчас в декретном отпуске - на днях она родила третьего сына. Как и во время первого декрета с сыном от Юрия Горбунова Иваном, ведущими шоу временно будут разные украинские звезды.

О своей новой работе Могилевская сообщила в Instagram, а заодно и показала фото со своего первого мероприятия в качестве ведущей.

Наталья взяла интервью у гостей церемонии награждения государственной награды "Национальная легенда украинской музыки". Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце и закончилась большим концертом.

Артистка опубликовала серию снимков, на которых запечатлена со звездными гостями - Софией Ротару, Андреем Шевченко, Дмитрием Гордоном, Стасом Бокланом, Ириной Билык и Кэтрин Винник.

Наталья Могилевская стала новой ведущей "Светской жизни" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Еще раз поздравляю Катю с рождением сына и встречаемся завтра все на стадионе", - написала под фото Могилевская, дав знать таким образом, что она также будет работать и на большом концерте ко Дню независимости Украины.

Певица также показала свой наряд для первого мероприятия - белое вечернее платье в пол с небольшим шлейфом, которое она дополнила оригинальным синим пиджаком с узорами и одним рукавом. Завершают лук серебристые туфли-лодочки на шпильке, красивая укладка и макияж с акцентом на глаза.

"Как Вам новая ведущая Светской жизни?" - поинтересовалась Наталья.

Наталья Могилевская похвасталась роскошным образом в роли ведущей (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети принялись делиться своими впечатлениями в комментариях.

  • Чудово виглядаєте. Але я сприймаю ведучу лише Катю Осадчу
  • Катя найкраща ведуча!
  • Шикарная
  • Волшебная
  • Ведуча супер!
  • Самая лучшая ведущая
  • Неперевершено виглядаєте. Рада, що будете ви
  • Шляпы не хватает
  • Супер, красота
  • Какая Вы красотка. Лучшая ведущая
  • Костюм очень и очень!!!

Ранее мы писали, что Могилевская мечтает изменить гимн Украины и уже даже придумала новые строки.

Читайте LITE в Google News
Катя ОсадчаяНаталья Могилевская