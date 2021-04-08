UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шоптенко честно призналась, почему не показывает лицо сына: не все так гладко

Автор: Lite

Алена Шоптенко очень гордится и дорожит своей семьей. У нее подрастает сыночек Алексей, котрого зовут так же как папу – бизнесмена Алексея Иванова. Хореоргаф не часто делится в соцсетях семейными кадрами и не показывает лицо малыша – на это у знаменитости есть свои причины и аргументы.

В программе "Позаочі" во время откровенного интервью она рассказала о своих любимых мужчинах и сделала личные признания.

Шоптенко восхищается своим мужем и равняется на него. "Он живет по принципу "интересно". Он называет это "профессиональной полигамией". Он мой учитель в какой-то степени. Я беру с него пример", - призналась она.

Также Алена пояснила, почему не публикует лицо маленького Алексея, а делает снимки со спины.

"Я не вижу смысла. Ребенку это не нужно. Не все так гладко в шоу-бизнесе и в публичности. Мне не хочется подвергать своего ребенка всему этому", - пояснила Алена.

Алена не хочет показывать сына в соцсетях (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Мы называем его как пальчиковую батарейку - АА. Я может даже когда-то сделаю себе татуировку – АА", - с улыбкой заявила хореограф.

После рождения сына Алене пришлось обратиться за профессиональной помощью и пойти к психологу.

"Мне стало дискомфортно с собой. Может потому, что я никак не могла принять себя, что я не хладнокровная машина, а которая выполняет поставленные задачи, а человек, женщина, которая просто хочет купить платье. Я не хочу быть идеальной уже", - отметила Алена.

Алена решилась на личные признания

Напомним, что ранее Алена Шоптенко впервые показала подтянутую фигуру в бикини.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Алена Шоптенко
Читайте также
Алена Шоптенко соблазнила эротичной стрип пластикой в полумраке
Поборола страхи и комплексы: Алена Шоптенко показала смелое домашнее фото
Прогноз погоды