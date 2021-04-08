Шоптенко честно призналась, почему не показывает лицо сына: не все так гладко

Шоптенко восхищается своим мужем и равняется на него. "Он живет по принципу "интересно". Он называет это "профессиональной полигамией". Он мой учитель в какой-то степени. Я беру с него пример", - призналась она.

Также Алена пояснила, почему не публикует лицо маленького Алексея, а делает снимки со спины.

"Я не вижу смысла. Ребенку это не нужно. Не все так гладко в шоу-бизнесе и в публичности. Мне не хочется подвергать своего ребенка всему этому", - пояснила Алена.

Алена не хочет показывать сына в соцсетях (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Мы называем его как пальчиковую батарейку - АА. Я может даже когда-то сделаю себе татуировку – АА", - с улыбкой заявила хореограф.

После рождения сына Алене пришлось обратиться за профессиональной помощью и пойти к психологу.

"Мне стало дискомфортно с собой. Может потому, что я никак не могла принять себя, что я не хладнокровная машина, а которая выполняет поставленные задачи, а человек, женщина, которая просто хочет купить платье. Я не хочу быть идеальной уже", - отметила Алена.

Алена решилась на личные признания