Шоптенко чесно зізналася, чому не показує обличчя сина: не все так гладко

Шоптенко захоплюється своїм чоловіком і рівняється на нього. "Він живе за принципом "цікаво". Він називає це "професійної полігамією". Він мій учитель в якійсь мірі. Я беру з нього приклад", - зізналася вона.

Також Олена пояснила, чому не публікує обличчя маленького Олексія, а робить знімки зі спини.

"Я не бачу сенсу. Дитині це не потрібно. Не все так гладко в шоу-бізнесі і публічності. Мені не хочеться піддавати свою дитину всьому цьому", - пояснила Олена.

Олена не хоче показувати сина в соцмережах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Ми називаємо його як пальчикову батарейку - АА. Я може навіть колись зроблю собі татуювання – АА", - з посмішкою заявила хореограф.

Після народження сина Олені довелося звернутися за професійною допомогою та піти до психолога.

"Мені стало дискомфортно з собою. Може тому, що я ніяк не могла прийняти себе, що я не холоднокровна машина, яка виконує поставлені завдання, а людина, жінка, яка просто хоче купити плаття. Я не хочу бути ідеальною вже", - зазначила Олена.

Олена зважилася на одкровення