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Шоу, постановка и сценарий: Ксения Мишина сделала искреннее признание о победителе "Холостячки"

Автор: Lite

"Холостячка" Ксения Мишина наконец-то больше почти не холостячка - она сделала свой выбор на проекте и, кажется, окончательно распрощалась с одиночеством. Актриса отдала свое сердце Александру Эллерту.

В своем микроблоге актриса, не сдерживая эмоций, поблагодарила и судьбу, и команду, которая работала над проектом. Она написала, что ей хочется очень громко кричать слова благодарности, "чтобы они эхом откликнулись в сердце каждого, кто приложил свои усилия к проекту".

Затем Ксения добавила, что, разумеется, шоу было построено на сценарии, но заверила, что выбор все равно делала сердцем.

"Кто-то скажет шоу, постановка, сценарий. Я скажу - да! Но не тот сценарий, о котором вы сейчас подумали. Выбор я делала сердцем", - написала Ксения, выставив фото своего поцелуя с Александром.

Ксения Мишина больше не холостячка (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Также актриса добавила, что красивая импровизация невозможна без продуманного и подготовленного контекста. А над "Холостячкой" трудилась огромная команда, от продюсеров до сценаристов.

Кстати, известный украинский астролог Арина Артуровна уже успела сделать прогноз, как будут развиваться отношения и какие перспективы ждут пару, судя по их натальным картам.

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