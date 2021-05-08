Мы сидели на полу и рыдали: Алан Бадоев рассказал о разводе с Жанной

Отметим, что бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Они до сих пор крепко дружат и окружают родительской любовью общую дочь Лолиту и сына Жанны от первого брака Бориса. Однако процесс расставания оказался для них серьезным испытанием.

Бадоев вспоминает, что ему нелегко было принять решение о разводе. Но они понимали: расставания не избежать.

"У нас были вечера, когда мы сидели на полу с чемоданами и просто рыдали, держа друг друга за руки. Но было понимание того, что это нужно закончить. Потому что страсть прошла, дальше были бы только ссоры. У нас дети - они не должны это видеть. Они должны видеть только любовь. Мы входили в этот брак через невероятную дружбу. Нам было важно остаться друзьями и для детей, и для себя", - поделился режиссер.

Жанна и Алан Бадоевы с детьми (фото: instagram.com/alanbadoev)

Напомним, что Алан и Жанна были знакомы еще со студенческих лет. В те годы Жанна была замужем за Игорем Кураченко. Однако вскоре после рождения сына Бориса мужчина ушел из семьи. Бадоев стал вторым мужем Жанны и заменил малышу отца, а вскоре у них родилась и общая дочь Лолита.

Алан очень благодарен бывшей избраннице за наследников и вдохновение, которое она ему подарила. Ведь они вместе работали над первыми сезонами шоу "Орел и решка", которое стало безумно популярным.

"Жанна - просто невероятная женщина, она научила меня смотреть на мир иначе, перевернула этот мир и научила, как жить нужно по-настоящему! Она вдохновила и добавила в мой внутренний мир, наверное, половину того, что там есть! Ее легкости бытия хотелось подражать всегда", – отзывается с восторгом о бывшей жене Бадоев.

Сейчас 45-летняя телеведущая счастлива в третьем браке с Василием Мельничиным. Супруг увез избранницу и ее детей в Италию. Алан же по-прежнему одинок.

Жанна вышла замуж в третий раз (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)