До сих пор люблю его: Слава Каминская призналась в чувствах к бывшему мужу

На снимке Слава запечатлена в черно-белом наряде и с ярким макияжем с акцентом на губы.

Слава Каминская рассказала обо всех мужчинах, которых любила (фото: instagram.com/babaslavka)

По словам звезды, она не понимает, как можно оставаться врагами с бывшыми возлюбленными. Ей удалось сохранить теплые отношения и дружбу с экс-супругом, с которым у них родилось двое детей.

"Недавно наткнулась на пост в фб, где заголовком была фраза "после любви не бывает дружбы". А была ли любовь? Конечно, что все индивидуально и максимально так, как мы это видим, либо хотим видеть! Лично для меня очень странно оставаться врагами после тех чувств, ради которых мы живем. Все мы гости в жизни друг друга и на мой взгляд нужно ценить каждую секунду, когда гормоны делают тебя счастливым именно в этот момент и именно с этим человеком", - отметила Каминская.

Звезда уверена, что нормальные отношения после расставания - личный выбор, который может сделать каждый.

"Возможно, я ребёнок развода, свою реальность вижу иначе, но ведь уважать, ценить, любить - это не особый дар, а базовая опция, которая зависит лишь только от нашего решения! Любила? Да! Ненавидела? Да! Эти этапы после расставания проходят многие, но зачем зацикливаться, когда можно дальше продолжать искать? И находить! И оставаться благодарным! Мы сами рисуем своё "правильно" и "неправильно", "больно" и "больно, но не нам". Реально - это наш выбор! Любовь делает нас лучшей версией себя!" - считает певица.

Слава призналась, что любила в своей жизни три раза, и последний длится сейчас. Помимо этого она призналась в любви отцу своих детей, бывшему мужу Эдгару Каминскому.

"За 37 лет по-настоящему я любила трех мужчин. Первая любовь, которая пришла внезапно в 18 лет. Эти чувства никогда не исчезнут из моей памяти, хотя этого человека уже нет в живых. Помню очень болезненные расставания, желание доказать, что я смогу быть той, "которую ты зря потерял", и так оно и вышло - я стала тем, кем являюсь! После я очень любила отца своих детей и до сих пор, несмотря на боль, которую пришлось пережить, люблю его, потому что именно этот человек сделал меня матерью двух замечательных малышей! Мы могли бы утопать в обидах и обходить друг друга десятыми дорогами, но какой в этом толк, если благодаря нашим чувствам на тот момент мы познали безусловную любовь наших детей!" - откровенно рассказала артистка.

Слава Каминская смогла сохранить теплые отношения с бывшим мужем (фото: instagram.com/babaslavka)

Что касается ее нынешней влюбленности, Каминская не спешит делиться подробностями.

"Ну и еще один. Тут тайна, покрытая мраком, и история не окончена", - интригует исполнительница.