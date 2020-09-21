Нет сил ждать: Наталья Водянова и Антуан Арно тайно поженились в Париже

Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о решении пожениться еще в начале года. Но коронавирус внес свои коррективы в планы возлюбленных. Как рассказала модель в одном из интервью, торжество было спланировано от и до и должно было состояться летом этого года. Но в итоге пришлось его отложить ровно на год, чтобы ничего не менять. По словам Натальи, решение не спешить было принято ими обоими. Тем не менее, именно Водянова сказала последнее слово, в то время как Антуан хотел пожениться как можно скорее.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

И, похоже, так и вышло. Как сообщают источники, приближенные к паре, Антуан и Наталья тайно поженились в Париже. По сообщениям СМИ, знаменитую модель и ее жениха с самого утра застали в парижской мэрии, где и состоялось долгожданное для обоих событие. Сама Наталья, которая активна в сети, не стала делиться фото с росписи. Похоже, молодожены все еще надеются держать личную жизнь вдали от посторонних глаз.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно начли встречаться 9 лет назад. За этот период у них родилось двое детей: Максим и Роман. Также с ними живут и трое детей от предыдущего брака Водяновой: Лукас, Нева и Виктор. По словам супермодели, в их семье царит понимание и любовь. Во время карантина вся семья собралась в загородном доме, и это стало настоящей проверкой на прочность. После Наталья признавалась, что очень благодарна Антуану за понимание и любовь даже в те минуты, когда она буквально выходила и себя.

Напомним, недавно Наталья Водянова устроила очередной бал своего фонда, на котором появилась в роскошном образе.