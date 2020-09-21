Немає сил чекати: Наталія Водянова і Антуан Арно таємно одружилися в Парижі

Наталія Водянова і Антуан Арно оголосили про рішення одружитися ще на початку року. Але коронавірус вніс свої корективи в плани коханих. Як розповіла модель в одному з інтерв'ю, торжество було сплановано від і до і повинно було відбутися влітку цього року. Але в підсумку його довелося відкласти рівно на рік, щоб нічого не змінювати. За словами Наталії, рішення не поспішати було прийнято ними обома. Тим не менш саме Водянова сказала вирішальне слово, в той час як Антуан хотів одружитися якомога швидше.

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

І, схоже, так і вийшло. Як повідомляють джерела, наближені до пари, Антуан і Наталія таємно одружилися в Парижі. За інформацією ЗМІ, знамениту модель і її нареченого з самого ранку застали в паризькій мерії, де і відбулося довгоочікувана для обох подія. Сама Наталя, яка активна в мережі, не стала ділитися фото з розпису. Схоже, молодята все ще сподіваються тримати особисте життя подалі від сторонніх очей.

Нагадаємо, Наталія Водянова і Антуан Арно почали зустрічатися 9 років тому. За цей час у них народилося двоє дітей: Максим і Роман. Також з ними живуть і троє дітей від попереднього шлюбу Водянової: Лукас, Нева і Віктор. За словами супермоделі, в їхній родині панує розуміння і любов. Під час карантину вся сім'я зібралася в заміському будинку, і це стало справжньою перевіркою на міцність. Після Наталія зізнавалася, що дуже вдячна Антуану за розуміння і любов навіть у ті хвилини, коли вона буквально виходила і себе.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Водянова влаштувала черговий бал свого фонду, на якому з'явилася в розкішному образі.