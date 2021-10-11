Сильно красивая: Тина Кароль впечатлила формами в облегающем мини-платье

36-летняя Кароль предстала в коротком платье оливкового цвета с белыми вставками от модного дома Balmain и красных туфлях на каблуке. Наряд выгодно подчеркнул стройные формы певицы, а эффектная укладка и выразительный макияж дополнили стильный лук.

В таком виде Тина прошлась по улице и сфотографировалась возле съемочного вагончика. В комментарии к посту артистка сообщила, что готовит для фанов новую премьеру.

Тина Кароль блеснула стройными ножками в откровенном мини-платье (фото: instagram.com/tina_karol)

"Как я жду эту премьеру! Сегодня отдала последние правки. Обещаю новые чувства. Так еще не было", - написала Кароль.

Фолловеры оценили впечатляющий образ певицы и ее красоту и оставили много восторженных комментариев.