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Сильно красивая: Тина Кароль впечатлила формами в облегающем мини-платье

Автор: Марина Настевич

Украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников серией соблазнительных и эффектных снимков в облегающем мини-платье.

Фото с прогулки по улице в стильном и пикантном образе звезда опубликовала в своем Instagram.

36-летняя Кароль предстала в коротком платье оливкового цвета с белыми вставками от модного дома Balmain и красных туфлях на каблуке. Наряд выгодно подчеркнул стройные формы певицы, а эффектная укладка и выразительный макияж дополнили стильный лук.

В таком виде Тина прошлась по улице и сфотографировалась возле съемочного вагончика. В комментарии к посту артистка сообщила, что готовит для фанов новую премьеру.

Тина Кароль блеснула стройными ножками в откровенном мини-платье (фото: instagram.com/tina_karol)

"Как я жду эту премьеру! Сегодня отдала последние правки. Обещаю новые чувства. Так еще не было", - написала Кароль.

Фолловеры оценили впечатляющий образ певицы и ее красоту и оставили много восторженных комментариев.

  • Привет, мисс роскошная улыбка
  • Самая бесподобная!!!
  • Такая сильно красивая
  • Не понимаю, то ли солнце слепит, то ли красота твоя
  • Я сейчас заплачу от красоты
  • Богиня
  • Шикарная
  • Господи, откуда она такая красивая
  • Невероятная
  • Красотка
  • Секс ходячий
  • Какая же лучезарная и милая

Напомним, ранее Тина Кароль засветила идеальное тело в полупрозрачном платье-сетке с открытой спиной и шлейфом.

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Тина Кароль