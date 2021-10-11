Сильно красива: Тіна Кароль вразила формами в облягаючій міні-сукні

Українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників серією спокусливих і ефектних знімків в облягаючій міні-сукні.
Фото з прогулянки по вулиці в стильному і пікантному образі зірка опублікувала у своєму Instagram.
36-річна Кароль постала в короткій сукні оливкового кольору з білими вставками від модного будинку Balmain і червоних туфлях на підборах. Наряд вигідно підкреслив стрункі форми співачки, а ефектна укладка і виразний макіяж доповнили стильний лук.
У такому вигляді Тіна пройшлася по вулиці і сфотографувалася біля знімального вагончика. У коментарі до посту артистка повідомила, що готує для фанів нову прем'єру.
Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками у відвертій міні-сукні (фото: instagram.com/tina_karol)
"Як я чекаю цю прем'єру! Сьогодні віддала останні правки. Обіцяю нові почуття. Так ще не було", - написала Кароль.
Фолловери оцінили вражаючий образ співачки і її красу і залишили багато захоплених коментарів.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль засвітила ідеальне тіло у напівпрозорій сукні-сітці з відкритою спиною і шлейфом.