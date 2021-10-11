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Сильно красива: Тіна Кароль вразила формами в облягаючій міні-сукні

Автор: Марина Настевич

Українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників серією спокусливих і ефектних знімків в облягаючій міні-сукні.

Фото з прогулянки по вулиці в стильному і пікантному образі зірка опублікувала у своєму Instagram.

36-річна Кароль постала в короткій сукні оливкового кольору з білими вставками від модного будинку Balmain і червоних туфлях на підборах. Наряд вигідно підкреслив стрункі форми співачки, а ефектна укладка і виразний макіяж доповнили стильний лук.

У такому вигляді Тіна пройшлася по вулиці і сфотографувалася біля знімального вагончика. У коментарі до посту артистка повідомила, що готує для фанів нову прем'єру.

Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками у відвертій міні-сукні (фото: instagram.com/tina_karol)

"Як я чекаю цю прем'єру! Сьогодні віддала останні правки. Обіцяю нові почуття. Так ще не було", - написала Кароль.

Фолловери оцінили вражаючий образ співачки і її красу і залишили багато захоплених коментарів.

  • Привіт, міс розкішна посмішка
  • Незрівнянна!!!
  • Така сильно красива
  • Не розумію, чи то сонце сліпить, чи то краса твоя
  • Я зараз заплачу від краси
  • Богиня
  • Шикарна
  • Господи, звідки вона така красива
  • Неймовірна
  • Красуня
  • Секс ходячий
  • Яка ж промениста і мила

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль засвітила ідеальне тіло у напівпрозорій сукні-сітці з відкритою спиною і шлейфом.

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Тіна Кароль