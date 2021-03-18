Скачки длинноногих и белозубых: Тодоренко резко высказалась о проекте "Холостяк"

Регина призналась, что реалити вызывает у нее двоякие чувства.

"С одной стороны приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей, проверяют "копыта", "зубы", "хвост" и "гриву". Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны - красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы. А с третьей стороны - как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов "смотрин", кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь", - поделилась своими мыслями ведущая.

Регина показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также она задалась вопросом, что это на самом деле - поиск любви или жажда пиара?

Подписчики Регины в своем большинстве пришли к выводу, что действо на экране больше похоже на пиар и поделились своими аргуметами и взглядами.