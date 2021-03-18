Забіг довгоногих і білозубих: Тодоренко різко висловилася про проект "Холостяк"

Регіна зізналася, що реаліті викликає у неї двоякі почуття.

"З одного боку приводить у лють ідея, яка змушує дівчат приносити дари, щоб сподобатися чоловікові трохи більше, ніж суперниця; дівчат оглядають як коней, перевіряють "копита", "зуби", "хвіст" і "гриву". Хіба це не знецінює дівчину як особистість? З іншого боку - красиві самодостатні незалежні дівчата самі туди йдуть з власної волі, а мільйони людей дивляться на ці забіги довгоногих і білозубих, створюючи рейтинг і формуючи нові соціальні принципи. А з третього боку - як же хочеться щастя для кожної з учасниць проекту, щоб не потрібно було проходити кілька етапів "оглядин", кастингів, ще й публічних, щоб знайти кохання", - поділилася своїми думками ведуча.

Регіна показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також вона задалася питанням, що це насправді - пошук кохання або жага піару?

Підписники Регіни в своїй більшості прийшли до висновку, що дійство на екрані більше схоже на піар і поділилися своїми аргуметами і поглядами.