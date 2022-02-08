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Скандал продолжается: Канье Уэст удалил из Instagram все посты с Ким Кардашьян и детьми, обвинив ее в клевете

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 14:34
Скандал продолжается: Канье Уэст удалил из Instagram все посты с Ким Кардашьян и детьми, обвинив ее в клевете Ким Кардашьян и Канье Уэст продолжают скандалить (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Несмотря на то что Ким Кардашьян и Канье Уэст обещали разойтись полюбовно, страсти между экс-супругами продолжают накаляться. Не так давно рэпер обвинил бывшую жену в том, что она против его воли разрешила старшей дочери зарегистрироваться в TikTok. Перед этим музыкант сокрушался, что его не позвали на день рождения младшей дочери Чикаго.

Ким также выступила с заявлением, выразив мнение, что Канье своими манипуляциями приносит детям больше вреда, чем соцсети. Звезда подчеркнула, что развод сам по себе очень травматичен для них, а Уэст выносит происходящее в семье, на всеобщее обозрение, "причиняя всем боль".

При этом она надеялась растить детей вместе и никогда не мешала их встречам. Сам рэпер рассказал прессе, что при появлении в доме Ким к нему приставляют охранников, что не дает ему нормально пообщаться с ними. Более того – Ким даже обвинила его в краже. Также экс-супруга якобы распространяет слухи, что Канье не желает видеться с детьми.

Скандал продолжается: Канье Уэст удалил из Instagram все посты с Ким Кардашьян и детьми, обвинив ее в клевете

Скандал продолжается: Канье Уэст удалил из Instagram все посты с Ким Кардашьян и детьми, обвинив ее в клеветеКим Кардашьян и Канье Уэст казались идеальной парой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Новый протест рэпера не заставил себя ждать – после услышанного Канье Уэст удалил все посты в Instagram с Ким Кардашьян и их детьми, оставив в своем аккаунте только рабочие проекты.

В сети нашлись доказательства, что Йе все же видится с детьми и даже появляется с ними на публичных мероприятиях без сопровождения Ким Кардашьян. К примеру, музыкант взял с собой старшего сына Сейнта, младшую дочь Чикаго и двухлетнего Псалма на The Future Brunch – частную службу, которую он организовал вместе с СЕО медиа Hollywood Unlocked Джейсоном Ли.

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