Не сказала даже мужу: Приходько пояснила, почему перед родами написала завещание

Анастасия опубликовала несколько знаковых для нее фото. На снимках она позирует в белье, обнимает беременный животик и демонстирует различные эмоции – от счастливой улыбки до мечтательной задумчивости.

"Я помню, как я рыдала на 5-ом месяце беременности, закрывшись в ванной. В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: "Если я умру, вы знаете, что делать", - вспоминила о своих страхах и приступах паники певица.

Она переживала о том, что в 33 года родить третьего ребенка ей будет непросто, панически боялась оставить сиротами двоих детей – именно такие страшные мысли посещали будущую многодетную маму. Масла в огонь добавляла царящая вокруг обстановка и неблагоприятная ситуация с коронавирусом в мире и в стране.

Анастасия сделала признание о сложном периоде (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Вся эта ситуация с карантином и болезнью, от которой умирают тысячи людей. Плюс я только начала морально восстанавливаться после политической истории. Моя карьера певицы на полном стопе, а с малышом на руках что либо делать еще сложнее", - перечислила свои опасения артистка.

Анастасия закрылась от всех, плакала и молилась. Но все изменилось ровно в тот момент, когда она ощутила шевеления маленького сынока. Это стало своебразным ответом на все ее опасения.

"Роды были сложные, так же, как и самые первые, мне было адски больно и страшно, я плакала, ругалась и слала всех куда подальше. Но, теперь у меня есть мой сын - мой Лука! Мне его в жизни очень не хватало! Я вообще не представляю, как мы все раньше жили без него", - поделилась своим счастьем многодетная мама.