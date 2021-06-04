Не сказала навіть чоловікові: Приходько пояснила, чому перед пологами написала заповіт

Анастасія опублікувала кілька знакових для неї фото. На знімках вона позує в білизні, обіймає вагітний животик і демонструє різні емоції – від щасливої посмішки до мрійливої задуми.

"Я пам'ятаю, як я ридала на 5-му місяці вагітності, закрившись у ванній. Того дня я склала заповіт, про який нікому не сказала, навіть чоловікові. Просто залишила нотаріусу його номер і сказала: "Якщо я помру, ви знаєте, що робити", - згадувала про свої страхи і напади паніки співачка.

Вона переживала через те, що в 33 роки народити третю дитину їй буде непросто, панічно боялася залишити сиротами двох дітей – саме такі страшні думки відвідували майбутню багатодітну маму. Масла у вогонь додавала навколишня обстановка і несприятлива ситуація з коронавірусом в світі і в країні.

Анастасія зробила зізнання про складний період (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Вся ця ситуація з карантином і хворобою, від якої помирають тисячі людей. Плюс я тільки почала морально відновлюватися після політичної історії. Моя кар'єра співачки на повному стопі, а з малюком на руках щось робити ще складніше", - перерахувала свої побоювання артистка.

Анастасія закрилася від усіх, плакала і молилася. Але все змінилося рівно в той момент, коли вона відчула ворушіння маленького синочка. Це стало соеєрідною відповіддю на всі її побоювання.

"Пологи були складні, так само, як і найперші, мені було пекельно боляче і страшно, я плакала, лаялася і слала всіх куди подалі. Але, тепер у мене є мій син - мій Лука! Мені його в житті дуже не вистачало! Я взагалі не уявляю, як ми всі раніше жили без нього", - поділилася своїм щастям багатодітна мама.