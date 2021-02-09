Как в сказке: Наталья Могилевская восхитила поклонников зимним луком на прогулке

Наталья демонстрирует зимний лук - широкие джинсы, пальто и головной убор - кепи, певица так тепло оделась, что на видео ее сначала можно было не узнать. Могилевская подкидывает снег - и весело смеется. Видно, что певица рада настоящей зиме.

"Зайдите ко мне в сториз, хочу вам кое-что показать", - написала певица.

Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

В сторис она поздравила всех с Новым годом - и показала свою собаку. Радостная, она стала выкладывать видео собак своих поклонников. Наталья отметила, что такая погода - "просто класс".

Фанаты в комментариях согласились с певицей: