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Как в сказке: Наталья Могилевская восхитила поклонников зимним луком на прогулке

Автор: Lite

Украинская певица Наталья Могилевская наступлению настоящей зимы в Украине, кажется, только рада. Она показала, как развлекается в снегу и пригласила всех поклонников к себе в сторис - там их ждал сюрприз.

Настоящую зимнюю сказку она запостила в своем Instagram.

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Наталья демонстрирует зимний лук - широкие джинсы, пальто и головной убор - кепи, певица так тепло оделась, что на видео ее сначала можно было не узнать. Могилевская подкидывает снег - и весело смеется. Видно, что певица рада настоящей зиме.

"Зайдите ко мне в сториз, хочу вам кое-что показать", - написала певица.

Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

В сторис она поздравила всех с Новым годом - и показала свою собаку. Радостная, она стала выкладывать видео собак своих поклонников. Наталья отметила, что такая погода - "просто класс".

Фанаты в комментариях согласились с певицей:

  • Какая сегодня зима... Просто сказка. Тихо падает снежок, небольшой морозец, красота
  • Супер
  • Наташа, ты супер, я тобой восхищаюсь

Напомним, что Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему: это все ретроградный Меркурий.

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Новости Украины Наталья Могилевскаяпевец
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