Как в сказке: Наталья Могилевская восхитила поклонников зимним луком на прогулке

Украинская певица Наталья Могилевская наступлению настоящей зимы в Украине, кажется, только рада. Она показала, как развлекается в снегу и пригласила всех поклонников к себе в сторис - там их ждал сюрприз.
Настоящую зимнюю сказку она запостила в своем Instagram.
Наталья демонстрирует зимний лук - широкие джинсы, пальто и головной убор - кепи, певица так тепло оделась, что на видео ее сначала можно было не узнать. Могилевская подкидывает снег - и весело смеется. Видно, что певица рада настоящей зиме.
"Зайдите ко мне в сториз, хочу вам кое-что показать", - написала певица.
Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
В сторис она поздравила всех с Новым годом - и показала свою собаку. Радостная, она стала выкладывать видео собак своих поклонников. Наталья отметила, что такая погода - "просто класс".
Фанаты в комментариях согласились с певицей:
Напомним, что Наталья Могилевская заговорила о любви к бывшему: это все ретроградный Меркурий.