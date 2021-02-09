Як у казці: Наталя Могилевська захопила шанувальників зимовим луком на прогулянці

Наталія демонструє зимовий лук - широкі джинсми, пальто і головний убір - кепі, співачка так тепло одяглася, що на відео її спочатку можна було не впізнати. Могилевська підкидає сніг - і весело сміється. Видно, що співачка рада справжньої зими.

"Зайдіть до мене в сториз, хочу вам дещо показати", - написала співачка.

Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

У сторіс вона привітала всіх з Новим роком - і показала свою собаку. Радісна, вона стала викладати відео собак своїх шанувальників. Наталія зазначила, що така погода - "просто клас".

Фанати в коментарях погодилися з співачкою: